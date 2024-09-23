Заявление о включении отопления сделали в акимате Астаны

23 сентября 2024 года в акимате Астаны сообщили о частичном включении отопления по городу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане отопительный сезон начинается при установившейся среднесуточной температуре воздуха +10°С и ниже в течение пяти суток.

"Однако подключение социальных объектов выполняется до начала отопительного сезона по их заявкам. На сегодняшний день к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов (школы, детские сады, поликлиники и т. д.)" – сообщили в акимате.

Согласно прогнозу погоды, в Астане 23 сентября температура воздуха ночью составит +8+10°, днем +14+16°. 24 и 25 сентября ночью похолодает до -2-4°, днем будет от +8 до +13.