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Заявление о включении отопления сделали в акимате Астаны

Астана, отопление, когда подключат, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:51 Фото: рixabay
23 сентября 2024 года в акимате Астаны сообщили о частичном включении отопления по городу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане отопительный сезон начинается при установившейся среднесуточной температуре воздуха +10°С и ниже в течение пяти суток.

"Однако подключение социальных объектов выполняется до начала отопительного сезона по их заявкам. На сегодняшний день к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов (школы, детские сады, поликлиники и т. д.)" – сообщили в акимате.

Согласно прогнозу погоды, в Астане 23 сентября температура воздуха ночью составит +8+10°, днем +14+16°. 24 и 25 сентября ночью похолодает до -2-4°, днем будет от +8 до +13.

Ирина Капитанова
Астана 2024 год Отопительный сезон
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