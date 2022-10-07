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Гонщик "Астаны" Винченцо Нибали объявил о завершении карьеры

Велоспорт Завершение карьеры Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
38-летний итальянский гонщик Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали последний раз в карьере выйдет на старт 8 октября. Заключительная гонка "Сицилийской акулы" пройдет на его родине, по дорогам Италии, сообщает Zakon.kz.

Винченцо Нибали выйдет на старт монументальной классической гонки сезона "Тур Ломбардии" – 2023. Легендарному итальянцу будут помогать его коллеги по "Астане" – Кристиан Скарони, Хавьер Ромо, Давид Де Ла Крус, Мигель Анхель Лопес, Самуэле Баттистелла и Симоне Веласко.

"Тур Ломбардии" считается одним из самых престижных однодневных соревнований в велоспорте и одним из последних событий в календаре Мирового тура UCI. Прозванный "Классикой опавших листьев" тур является самой важной осенней классикой в велоспорте. Самый известный подъем гонки "Мадонна дель Жизальо" в финале гонки.

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