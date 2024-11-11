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Знаменитый спринтер "Астаны" завершил карьеру победой на критериуме Сингапура

Велоспорт Финиш Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:05 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
10 ноября лидер Astana Qazaqstan Team Марк Кэвендиш провел свою последнюю гонку. Самый именитый спринтер планеты выиграл заключительный этап на критериуме в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

39-летний британский велогонщик в финальном спринте обогнал более молодых и звездных бельгийцев – Яспера Филипсена и Арно Де Ли.

На старт критериума в Сингапуре Кэвендиш вышел под номером 35, который обозначал количество выигранных им этапов на "Тур де Франс". Перед началом состязаний пелотон провел необычную акцию по отношению легенды мирового велоспорта.

Критериум собрал многих звезд велоспорта, среди которых были титулованные ветераны Томас де Гендт и Винченцо Нибали.

"Меня переполняют эмоции, на последних пяти кругах осознал, что еду последние 15 км своей карьеры. Когда заехали на последний круг, почувствовал, что силы на пределе, жару я плохо переношу. Это невероятный день, разделил последний старт с гонщиками, которые олицетворяют будущее спринта". Марк Кэвендиш

После победы британец рассказал о ближайших своих планах вне профессионального спорта.

"Собираюсь поужинать и немного выпить с моими товарищами по команде. Мне невероятно повезло, что здесь со мной была такая замечательная группа ребят из команды Astana Qazaqstan, некоторые друзья и товарищи по команде. Хочу отпраздновать здесь, в Сингапуре, с гонщиками, с друзьями, с женой". Марк Кэвендиш

Марк Кэвендиш – обладатель 165 побед на уровне Мирового тура, из которых 55 – на этапах гранд-туров.

Один из ведущих спринтеров мира и чемпион Великобритании Марк Кэвендиш защищал честь Astana Qazaqstan Team с 17 января 2023 года.

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