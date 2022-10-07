Минздрав просит дополнительные средства на повышение зарплат медикам

Министерство здравоохранения подготовило изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что к 2023 году заработная плата медицинских работников должна стать в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике.

В прежних поправках к постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" установлены поправочные коэффициенты к должностным окладам медработников:

врачам в 2021 году – 2,02; в 2022 году – 2,63; в 2023 году – 2,73;

СМР в 2021 году – 1,63; в 2022 году – 1,95; в 2023 году – 2,05.

На эти цели в рамках утвержденного бюджета Минздрава на 2023 год предусмотрено 176 902 956,4 тысячи тенге, в том числе финансируемых через НАО "Фонд социального медицинского страхования" за счет средств ГОБМП – 169 725 864,5 тысячи тенге (за счет средств ОСМС – 101 815 051,0 тысячи тенге).

Вместе с тем в Минздраве отметили, что с учетом ежегодного роста среднемесячной заработной платы в стране установленные на 2023 год поправочные коэффициенты не могут обеспечить рост заработной платы медицинских работников в два раза выше средней заработной платы.

Так, к примеру, в 2023 году средняя заработная плата врача составит 350 тысяч тенге, а среднего медицинского работника – 205 тысяч тенге. Тогда как для реализации поручения главы государства необходимо довести зарплату врача до 531 тысячи тенге; среднего медицинского работника – до 250 тысяч тенге.

В связи с чем Минздрав и разработал новые поправки в документ, где поправочный коэффициент на 2023 год пересмотрен: по врачам – с 2,73 на 5,2; по СМР – с 2,05 на 2,92.

При этом дополнительная потребность из республиканского бюджета на эти цели составила на 2023 год 123 366 997,2 тысячи тенге.

Как пояснили в Минздраве, расчеты произведены согласно Прогнозу социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы (2 этап), где средняя заработная плата одного работника в экономике составляет 265 685 тенге.

В ведомстве резюмировали, что принятие проекта повлечет исполнение поручения главы государства и, соответственно, приведет к повышению доходов медицинских и фармацевтических работников системы здравоохранения.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 октября.