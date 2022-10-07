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Бахыт Султанов получил новую должность

Бахыт Султанов Фото: primeminister.kz
Бахыт Султанов 6 октября назначен членом Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщает Zakon.kz.

В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Бахыт Султанов с 2003 по 2006 год работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. В 2006–2007 годах – председатель Агентства по статистике, вице-министр финансов, министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В период с 2010 по 2013 год занимал должности помощника президента, заместителя руководителя Администрации президента РК.

С 2013 по 2018 год – заместитель премьер-министра и министр финансов РК.

В период с 2018 по 2022 год занимал должности акима города Астаны, министра торговли и интеграции Республики Казахстан, заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра торговли и интеграции.

15 августа Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана.

14 июля на расширенном заседании правительства Бахыт Султанов получил выговор от президента за дефицит сахара и ажиотаж при его реализации.

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