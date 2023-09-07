Этническая казашка получила ответственную государственную должность в Кыргызстане

Гюльшат Асылбаева, этническая казашка и бывшая депутат Жогорку кенеша назначена председателем Службы антимонопольного регулирования Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении Гюльшат Асылбаевой появилась на официальном сайте кабинета министров Кыргызстана.





"Асылбаева Гюльшат Кадыровна назначена председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.

Гюльшат Асылбаева – этническая казашка, она родилась на территории современной Жамбылской области. Ранее она была депутатом Жогорку кенеша КР.

Ранее в Кыргызстане поместили под стражу лидера парламентской оппозиции.