Этническая казашка получила ответственную государственную должность в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
Гюльшат Асылбаева, этническая казашка и бывшая депутат Жогорку кенеша назначена председателем Службы антимонопольного регулирования Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Информация о назначении Гюльшат Асылбаевой появилась на официальном сайте кабинета министров Кыргызстана.
"Асылбаева Гюльшат Кадыровна назначена председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.
Гюльшат Асылбаева – этническая казашка, она родилась на территории современной Жамбылской области. Ранее она была депутатом Жогорку кенеша КР.
Ранее в Кыргызстане поместили под стражу лидера парламентской оппозиции.
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