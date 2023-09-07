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Этническая казашка получила ответственную государственную должность в Кыргызстане

Этническая казашка получила важную должность в Кыргызстане Фото: kenesh.kg
Гюльшат Асылбаева, этническая казашка и бывшая депутат Жогорку кенеша назначена председателем Службы антимонопольного регулирования Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении Гюльшат Асылбаевой появилась на официальном сайте кабинета министров Кыргызстана.


"Асылбаева Гюльшат Кадыровна назначена председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров", – говорится в сообщении.

Гюльшат Асылбаева – этническая казашка, она родилась на территории современной Жамбылской области. Ранее она была депутатом Жогорку кенеша КР.

Ранее в Кыргызстане поместили под стражу лидера парламентской оппозиции.

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