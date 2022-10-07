Самые интересные матчи пятницы на Astana Open ATP 500

Осталось несколько дней до завершения самого главного события в мире казахстанского тенниса Astana Open. Вечер пятницы порадует матчами за выход в полуфинал соревнований.

Первым полуфиналистом стал 24-летний Андрей Рублев, девятая ракетка мира. В третьем круге одиночного разряда Рублев встретился с французским теннисистом Адрианом Маннарино. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андрея. Совершив 4 подачи навылет и не допустив ни одной ошибки, Рублев не оставил сопернику ни единого шанса на выход в следующий круг.

18-ю ракетку мира Карена Хачанова ожидает матч с сербом Новаком Джоковичем. Теннисисты уже встречались 6 раз, и Карен одержал победу единожды, в далеком 2018 году. Получится ли у него взять долгожданный реванш, покажет сегодняшняя игра.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 6.00, П2 – 1.14

Даниилу Медведеву победа над Роберто Баутиста-Агутом подарит шанс вновь подняться в рейтинге и повторно стать первой ракеткой мира. Противостояние Даниила с испанцем берет начало в 2017. На сегодняшний день Роберто нанес Медведеву 4 поражения в пяти встречах. Несмотря на это, аналитики уверены, что в этот раз победа останется за Даниилом.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.95, П2 – 1.14

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