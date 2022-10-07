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Опубликовано видео кортежа Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге

Токаев прибытие участие СНГ Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале Акорды опубликовано видео с кортежем главы государства возле Константиновского дворца, сообщает Zakon.kz.

7 октября пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, - говорится в сообщении.

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