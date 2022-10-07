Россиянка рассказала, как получала временную регистрацию в Казахстане

В последние недели в Казахстане зафиксирован значительный приток россиян, которые приезжают в страну. Многие хотят остаться, но перед ними встает вопрос о легализации своего пребывания. Zakon.kz пообщался с одной из них и узнал, сколько нужно времени для оформления и какие есть трудности.

Стоит отметить, что по закону граждане РФ в Казахстане могут оставаться на срок до 90 дней. После они обязаны выехать из страны, вновь вернуться они могут только через три месяца. О том, как проходила процедура оформления всех необходимых документов, в деталях решила рассказать жительница Красноярского края Светлана Иванова.

Я приехала в Алматы по работе. Одна из казахстанских компаний пригласила меня стать частью их команды. Соответственно, с документами мне здесь очень помогали и, даже несмотря на это, пришлось пройти несколько кругов ада, чтобы сделать все правильно. Город мне очень понравился. Мягкий климат, доброжелательные люди, много зелени, спокойный ритм жизни, множество кафе, ресторанов, магазинов. Поэтому я была настроена позитивно, надеялась сделать все легко и быстро.

Светлана рассказывает, что первый шаг, который необходимо было сделать сразу, чтобы здесь жить, – это вовсе не подать уведомление о прибытии. Нет, это – оформление ИИН, идентификационного номера, без которого здесь ты ничто и никто.

Девушка столкнулась с тем, что, например, без ИИН она не могла ни купить симку, ни оформить банковскую карту. Она говорит, что в Алматы все продажи настолько цифровизованы, что у людей зачастую просто нет сдачи, если вы хотите расплатиться наличными. Поездка на такси, покупка кофе в кофейне или хлеба в магазине – каждый ее шаг мог обернуться беготней в поисках размена, сдачи и так далее.

ИИН оформила в районном отделении ЦОН, здесь проблем нет. Выдают, как я понимаю, всем и без проволочек. Так что уже через пару дней можно идти в банк и получать на руки заветную карту, – рассказывает Светлана.

Однако расслабляться еще рано. Если вы живете не в отеле, и отель не подал за вас уведомление о прибытии иностранца в полицию, самое время поспешить и сделать это самостоятельно. На это отводится трое суток с момента пересечения границы.

Стоит отметить, что уведомление подается от лица принимающей стороны. Если вы сразу въехали в съемную квартиру, нужно договориться с хозяином, чтобы он разрешил вам временно зарегистрироваться в его квартире. То есть берете за ручку хозяина и вместе с ним едете в ближайшее отделение миграционной полиции города. Там в окошке вам выдадут бланк уведомления, который вы с хозяином квартиры заполняете и отдаете обратно. Все, теперь вы имеете право находиться в Казахстане до 90 дней с момента въезда. Кстати, если у хозяина квартиры есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), то все это можно сделать онлайн.

Девушка говорит, что так схема выглядит в идеале, но с ней произошла совсем другая история.

Я приехала в миграционную полицию, мне выдали уведомление, и все бы хорошо, но мне сказали ехать с ним в ЦОН. Что, кстати, неправильно. Собравшись в ЦОН, я попросила хозяина квартиры, где живу, сопроводить меня, и на всякий случай захватила все документы, что у меня были. А было их много: трудовой договор, справка с места работы, документ о регистрации трудового договора, ходатайство работодателя о моей регистрации, заявление-анкета… много, в общем. Светлана Иванова

Почти сразу Светлана отправилась в ближайший центр обслуживания населения. Девушка рассказывает, что, получив электронный талон, они с хозяином отправились к менеджеру. Сотрудник центра не сразу понял, что от него хотят пришедшие, он с растерянным лицом долго на них смотрел и консультировался с коллегой, что же ему делать с посетителями.

Меня он спросил: "Россиянка?". Да. Регистрация нужна. Уведомление? Да вот только вчера из миграционки, вот, выдали бумажку и направили сюда. Что, снова туда ехать? Вы шутите? Ну да, я по работе, вот трудовой договор. А, так все-таки не надо в миграционку? Ну, отлично.

Позже выяснилось, что Светлана неправильно заполнила заявление-анкету. Поскольку на работу в Казахстан ее пригласил работодатель, он, а не хозяин квартиры и является заявителем – регистрирующим лицом. И соответственно, работодатель должен явиться лично.

Можно ли отпустить домой хозяина квартиры? Нет, нельзя, живу-то я не на работе. Так моя "группа поддержки" увеличилась еще на одного человека – приехал работодатель. Светлана Иванова

Светлане снова пришлось идти за талоном, точнее, хозяину квартиры. Поскольку выдают его только гражданам Казахстана. В очереди они пробыли 20 минут, вновь разложили свои документы перед сотрудником ЦОНа и приготовились к обороне. Ответив на сотню уточняющих вопросов, подождав, пока он отсканирует все документы, героиня выяснила, что он не может открыть базу данных и все это туда внести.

Все потому, что имя заявителя и имя человека, который брал талон, не совпадают. Талон должен был брать заявитель и никак иначе. Очередь за талоном – воон там, пройдите, получите, ожидайте. Вдох, выдох, третий круг. Талон, теперь на правильное (наверное, но кто знает?) имя, ожидание своей очереди. Сели перед третьим сотрудником ЦОН, объяснили девушке, что наши документы уже отсканированы в соседнем окне. И поставили перед ней проблему – как перенести отсканированные документы с соседнего компьютера на ее устройство? Есть ли у нас с собой флешка? По чистой случайности, есть, – рассказывает Светлана Иванова.

Документы были перенесены, база данных открылась, еще чуть-чуть, и все. На этом этапе оформления документов Светлана столкнулась с еще одной проблемой – зависла база, сбой. Причем произошло это по всему Казахстану. Правда, спустя 10 минут технические проблемы были решены, девушке удалось загрузить один документ. На этом система, видимо, решила, что с нее хватит, и снова зависла.

Мы вышли из ЦОНа спустя два часа 40 минут после того, как вошли. На руках – расписка в том, что я подала документы на оформление регистрации. В расписке нигде не значится ни моя фамилия, ни паспортные данные – только имя заявителя. Надеюсь, регистрацию выдадут все же не ему. Также меня предупредили, что если я буду пересекать границу и возвращаться, то, несмотря на регистрацию, все равно надо будет сходить в отделение миграционной полиции и подать уведомление о прибытии. Для меня осталось загадкой, могу ли я подать его от своего имени или снова придется беспокоить хозяина квартиры. Придет время, выясню. Светлана Иванова

Девушка рассказывает: несмотря на все публикуемые списки необходимых документов, медицинская страховка россиянам для регистрации необязательна.

В конце своей истории Светлана решила поблагодарить казахстанцев за оказанную помощь ее соотечественникам.