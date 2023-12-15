Нужно ли детям иностранцев получать разрешение на временное проживание в Казахстане
Фото: gov4c.kz
Нужно ли детям иностранцев в возрасте до 16 лет получать разрешение на временное проживание в Казахстане, какие нормы это устанавливают? На этот вопрос ответили в МВД РК, сообщает Zakon.kz.
В Комитете миграционной службы пояснили, что согласно пункту 10 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, иммигранты, не достигшие 16-летнего возраста, освобождаются от получения разрешения на временное проживание.
Так, в правилах говорится, что от получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:
- прибывшие с визой Республики Казахстан;
- обладающие дипломатическим или служебным паспортом;
- не достигшие 16-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов.
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