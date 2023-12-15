Нужно ли детям иностранцев получать разрешение на временное проживание в Казахстане

Фото: gov4c.kz

Нужно ли детям иностранцев в возрасте до 16 лет получать разрешение на временное проживание в Казахстане, какие нормы это устанавливают? На этот вопрос ответили в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В Комитете миграционной службы пояснили, что согласно пункту 10 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, иммигранты, не достигшие 16-летнего возраста, освобождаются от получения разрешения на временное проживание. Так, в правилах говорится, что от получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты: прибывшие с визой Республики Казахстан;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста. Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов. Читайте также В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов Сколько студентов вузов искусства получат президентские премии

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