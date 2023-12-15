Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нужно ли детям иностранцев получать разрешение на временное проживание в Казахстане

Нужно ли детям иностранцев разрешение на временно проживание в Казахстане Фото: gov4c.kz
Нужно ли детям иностранцев в возрасте до 16 лет получать разрешение на временное проживание в Казахстане, какие нормы это устанавливают? На этот вопрос ответили в МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В Комитете миграционной службы пояснили, что согласно пункту 10 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, иммигранты, не достигшие 16-летнего возраста, освобождаются от получения разрешения на временное проживание.

Так, в правилах говорится, что от получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:

  • прибывшие с визой Республики Казахстан;
  • обладающие дипломатическим или служебным паспортом;
  • не достигшие 16-летнего возраста. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов.

Читайте также

В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов
В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов
Сколько студентов вузов исскуства получат президентские премии
Сколько студентов вузов искусства получат президентские премии
Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: