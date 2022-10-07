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Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

Неформальная встреча глав СНГ Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Акорда.

В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече в Петербурге

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

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