Политика

Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 22 декабря 2025 года, принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В неформальной встрече глав государств – участников содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: akorda.kz

В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили государственный Эрмитаж.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
