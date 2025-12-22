Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В неформальной встрече глав государств – участников содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Фото: akorda.kz
В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили государственный Эрмитаж.