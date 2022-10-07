На пост президента Казахстана выдвинута женщина-кандидат

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден выдвинута в кандидаты на пост президента РК от Национального альянса профессиональных социальных работников, сообщает Zakon.kz.

7 октября 2022 года в здании Школы социальных работников, действующей на базе Казахстанского Швейцарско-Американского колледжа, состоялось Общее собрание Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников.

В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников", а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы президента Республики Казахстан выдвинута Абден Каракат Жаксылыккызы.

Абден Каракат Жаксылыккызы – мама 4 детей, известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, внештатный советник акима города Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Уроженка Акмолинской области Республики Казахстан, 1974 года рождения.

Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Являлась депутатом маслихата города Астаны VI созыва.

Член попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментор и наставник для 15 воспитанников детского дома.