Бывший вице-министр Нуржан Альтаев подал сомнительные документы в ЦИК

7 октября 2022 года республиканским общественным объединением "Мұқалмас" в ЦИК РК были представлены документы Нуржана Альтаева о выдвижении его кандидатом в президенты Казахстана , сообщает Zakon.kz.

ЦИК сообщил, что Альтаев предоставил выписку из протокола заседания РОО "Мұқалмас", но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола.

В пресс-служба ЦИК РК отметили, что в настоящее время по факту проводится проверка фальсификации компетентными органами.

Ранее стало известно, что национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул кандидатом в президенты Каракат Абден.