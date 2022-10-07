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Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?

Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open? Фото: 1XBET
Столица Казахстана принимает крупнейший в своей истории теннисный турнир – ATP 500, который гордо называется Astana Open, сообщает Zakon.kz.

Прохладная погода не стала помехой для именитых теннисистов, ведь их ожидали горячие встречи друг с другом, и все матчи проходят на комфортабельных закрытых кортах Астаны. Жители и гости столицы с нетерпением ждали турнир, все билеты были выкуплены за несколько дней до начала соревнования. Вот что значит большой теннис в Казахстане!

Компания 1XBET не могла пройти мимо легендарного события и выступила спонсором трансляции ATP 500 на телеканале Qazsporttv.kz и Insporttv.kz.

Мы хотим, чтобы каждый казахстанец, вне зависимости от его места жительства, мог прикоснуться к грандиозному празднику спорта. Благодаря своему партнеру – Федерации тенниса Казахстана – 1XBET смогла осуществить данную задачу, – говорят представители компании.

Жаркие баталии, необыкновенная атмосфера и неожиданные результаты – все это характеризует первый большой турнир в столице, и компания 1XBET рада стать частью этого события.

Также на сайте и в приложении букмекерской компании 1XBET после регистрации любой желающий может увидеть трансляции финальных захватывающих матчей и поддержать своего фаворита.

Болейте за своих вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

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