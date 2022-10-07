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Ситуация в Украине: запрещена российская музыка, Бельгия воздержалась на голосовании о новых санкциях

Ситуация в Украине 7 октября Фото: coe.int
В Украине Южные Курилы назвали оккупированной Россией территорией Японии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа медленно "истекает кровью", сообщает Zakon.kz.

  • Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Праге высказались за продолжение оказания военной и финансовой помощи Украине.

  • В Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли.

  • В Украине Южные Курилы назвали оккупированной Россией территорией Японии.

  • Илон Маск ответил на критику его плана мирного решения кризиса в Украине: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны". Объясняться Маску пришлось после того, как он предложил свой способ решения украинского кризиса, и это вызвало недовольство со стороны Киева.

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью в The Washington Post, отметил, что информация о некоем критикующем Путина представителе "ближнего круга" не соответствует действительности.

  • Также Владимир Путин заявил, что "помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это требует выработки мер по их разрешению".

  • Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стала блокировать решение из соображений "европейской солидарности".

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную санкционную политику, навязанную Брюсселем, так как Европа медленно "истекает кровью".

  • В Управлении национальной безопасности Швеции заявили, что разрушения на магистрали "Северных потоков" произошли в результате преднамеренных диверсий, и назвали произошедшее "серьезным саботажем".

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