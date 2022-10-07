Ситуация в Украине: запрещена российская музыка, Бельгия воздержалась на голосовании о новых санкциях

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Праге высказались за продолжение оказания военной и финансовой помощи Украине.

В Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли.

В Украине Южные Курилы назвали оккупированной Россией территорией Японии.

Илон Маск ответил на критику его плана мирного решения кризиса в Украине: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны". Объясняться Маску пришлось после того, как он предложил свой способ решения украинского кризиса, и это вызвало недовольство со стороны Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью в The Washington Post, отметил, что информация о некоем критикующем Путина представителе "ближнего круга" не соответствует действительности.

Также Владимир Путин заявил, что "помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это требует выработки мер по их разрешению".

Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стала блокировать решение из соображений "европейской солидарности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную санкционную политику, навязанную Брюсселем, так как Европа медленно "истекает кровью".