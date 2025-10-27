Премьер Венгрии высказался о приглашении Украины в Евросоюз

Волна поддержки членства Украины в Европейском союзе (ЕС) идет на спад. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал в интервью телеканалу М1, что "огромная волна поддержки Украины, поддержки членства Украины в Евросоюзе сейчас уже идет на спад и исчезнет".

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС до сих пор не начались, потому что Будапешт наложил вето.

В начале октября Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что "честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом".

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза.

За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран – членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее во Франции заявили о готовности ввести войска в Украину в 2026 году.