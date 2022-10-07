Школьников Астаны временно переведут на дистанционку

13 и 14 октября школьники столицы будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования города Астаны информировали, что в эти дни, в связи с проведением в столице крупных международных форумов планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий.

Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат.