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Школьников Астаны временно переведут на дистанционку

Школьников Астаны временно переведут на дистанционку Фото: unsplash
13 и 14 октября школьники столицы будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования города Астаны информировали, что в эти дни, в связи с проведением в столице крупных международных форумов планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий.

Учитывая вышесказанное, для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат.

В целом, дистанционный метод обучения для учащихся не является непривычным, так как данный формат обучения используется в зимний период в случае ухудшения погодных условий. Отметим, что все столичные школы обеспечены компьютерной техникой для проведения таких занятий. Пресс-служба Управления образования города Астана

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