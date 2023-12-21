Морозы в Астане: школьников перевели на дистанционку

В Астане из-за метели школьники будут учиться дистанционно, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования столицы.

По данным синоптиков, 21 декабря 2023 года в Астане прогнозируют низовую метель, ветер юго-западный, порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения". Пресс-служба управления образования Астаны

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Ранее акимат столицы уже обращался к астанчанам. Тогда попросили жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности.