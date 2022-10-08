Стало известно, когда алматинскую ТЭЦ-2 переведут полностью на газ
Фото: Zakon.kz
В Алматы до конца 2026 года ТЭЦ-2 полностью переведут на газ, Zakon.kz.
По информации КТК, работа по подключению теплоэлектроцентрали будет вестись поэтапно.
Специалисты планируют, что первый блок начнет работать на газе уже в 2025 году. Затем запустят два оставшихся.
В настоящее время в Алматы лишь два крупных энергопредприятия функционируют на газе. Это ТЭЦ-1 и Западный тепловой комплекс.
19 ноября 2021 года глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2. Переход предприятия на экологичное топливо позволит сократить количество вредных выбросов в семь раз.
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