Пассажирский поезд загорелся в Жамбылской области

8 октября в пассажирском поезде сообщением "Кызылорда – Семей" произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

8 октября в 02:45 в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением "Кызылорда – Семей" на перегоне "Бурный – Сурым" Жамбылской области.

Фото: ДП на транспорте

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон горевшего вагона, а 34 пассажира выведены на безопасное расстояние. Пресс-служба ДП на транспорте

Пострадавших нет. По данному факту начато досудебное расследование.

Поезд сообщением "Алматы – Петропавловск" 21 сентября произвел экстренную остановку на участке "Караганда – Астана". Как отметили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", причина остановки – неисправность технического вагона. В поезде находились 184 пассажира. Жертв и пострадавших нет.