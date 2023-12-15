Возобновлено движение пассажирских поездов в Жамбылской области

В "Казакстан темир жолы" заявили, что в настоящее время движение пассажирских поездов по затрудненному участку в Жамбылской области возобновлено, сообщает Zakon.kz.

По информации компании, для обеспечения безопасности движения на железнодорожных участках региона установили ограничение скорости движения поездов.

"Информацию о задержке и отмене пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433" и Telegram чат-бот KTZH_PP_BOT", – говорится в сообщении.

В КТЖ работает оперативный штаб с участием всех причастных служб по координации движения поездов в условиях ЧС.

В непогоду и условиях нулевой видимости круглосуточную снегоборьбу ведут железнодорожники Жамбылского региона. С 13 по 15 декабря убрано свыше 11 тыс. куб. м снега. Для расчистки путей задействована специальная техника.

Ранее стало известно, больше 20 жд-рейсов задержали в Жамбылской области из-за морозов и ветра.