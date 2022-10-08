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Пьяный пассажир рейса "Астана-Алматы" пошутил о бомбе

Пьяный пассажир рейса "Астана-Алматы" пошутил о бомбе Фото: pxhere
Пьяный пассажир рейса "Астана-Алматы" заявил о наличии бомбы в своей ручной клади, сообщает Zakon.kz.
8 октября в 02:35 от бортпроводника рейса "Астана-Алматы" поступило сообщение о том, что один из пассажиров заявил о наличии бомбы в своей ручной клади. Пресс-служба ДП на транспорте

Как выяснили полицейские, 33-летний житель Алматинской области находился в состоянии алкогольного опьянения и в присутствии пассажиров обратился к бортпроводнику, протянув ему пакет, сказав, что там бомба. После объяснил это шуткой.

По тревоге были подняты все экстренные службы, проведена эвакуация людей, в том числе 166 пассажиров данного самолета, временно приостановлена работа аэропорта. Пресс-служба ДП на транспорте

Всем пассажирам и экипажу пришлось ожидать вылета своего рейса порядка трех часов.

После проверки самолета бомбу не обнаружили.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы с обязательным возмещением понесенных расходов и потерь государства, а также граждан и частных организаций. Пресс-служба ДП на транспорте

Он водворен в изолятор временного содержания.

Данное досудебное расследование находится на контроле МВД и прокуратуры республики.

Накануне житель Астаны помещен в изолятор временного содержания за ложное сообщение о заминировании воздушного судна.

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