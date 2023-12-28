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Пассажир пошутил о наркотиках и оружии в аэропорту Астаны: ему грозит уголовное наказание

В международном аэропорту Астаны объявлена ​​тревога Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Астаны объявили тревогу. Инцидент произошел 28 декабря. 44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта. 

"Сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Астаны проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", – сообщили в аэропорту Астаны. 

Пассажиру рейса, который решил "пошутить", грозит штраф в размере пяти тысяч МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 УК РК. 

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