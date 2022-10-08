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"4-" и "5-": член лингвистической комиссии об уровне владения казахским языком Кажыкена и Дайрабаева

Об уровне владения казахским языком Кажыкена и Дайрабаева Фото: pixabay
Член лингвистической комиссии Дихан Камзабекулы оценил уровень владения казахским языком кандидатов в президенты Мейрама Кажыкена и Жигули Дайрабаева на "4-" и "5-", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мейрам Кажыкен и Жигули Дайрабаев сдали экзамен на знание казахского языка в ЦИКе.

Первому кандидату Мейраму Кажыкену я бы поставил "4-," а г-ну Жигули Дайрабаеву – "5-". Идеал – это только то, что доступно филологам. Мы проверяли на грамотность, знает, там есть свои правила. Второе, мы проверяли, насколько человек может раскрыть тему, свои мысли на казахском языке по заданной теме. Оба кандидата прошли достойно и показали себя с хорошей стороны. Член лингвистической комиссии, доктор филологии и гендиректор газеты "Егемен Казахстан" Дихан Камзабекулы
Мадина Мамырханова
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
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