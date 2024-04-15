Владение казахским языком: разработаны правила тестирования

Комитет языковой политики подготовил приказ МНВО "Об утверждении Правил по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ", сообщает Zakon.kz.

Тестирование по системе КАЗТЕСТ осуществляется РГКП "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.

Время диагностического тестирования – 1 час 10 минут (70 минут). Время сертификационного тестирования – 2 часа 7 минут (127 минут).

Место проведения тестирования для физических лиц города Астаны определяется центром, для юридических лиц (при наличии аудиторий тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе учреждения-заказчика.

Прием заявлений на тестирование осуществляется через:

сайт kazakhtest.kz (для физических лиц);

канцелярию центра (для юридических лиц).

Порядок запуска на тестирование

Физические лица допускаются в аудиторию проведения тестирования на основании заявления и предоставляют документ, удостоверяющий личность. Кроме того, физические лица в случаях оплаты предоставляют документ (оригинал), подтверждающий оплату услуги, при онлайн-оплате предоставляют копию квитанции с указанием номера заказа.

Юридические лица (юридическое лицо, инициирующее проведение тестирования для своих сотрудников) допускаются к тестированию на основании письма-ходатайства и договора о закупках услуг на проведение тестирования по системе КАЗТЕСТ.

При обнаружении в ходе запуска на тестирование "подставного лица" уполномоченный представитель центра составляет "Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование" и его отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.

Пройдя процедуру идентификации личности, тестируемый входит в аудиторию, предназначенную для проведения тестирования, и занимает в ней свободное рабочее место.



Запуск в здание центра, где проходит тестирование КАЗТЕСТ, осуществляется посредством системы идентификации личности тестируемого, работающей посредством сканирования объемно-пространственной формы его лица.

Порядок проведения тестирования в бумажном формате

После рассадки тестируемых уполномоченный представитель центра:

разъясняет правила работы с материалами тестирования;

выдает тестируемым материалы для письменной работы;

выдает тестируемым листы ответов;

после заполнения служебных секторов листа ответов выдает тестируемым книжки-вопросники с тестовыми заданиями.

Запуск тестируемых в аудиторию прекращается с момента объявления начала тестирования.

Во время тестирования нельзя: выходить из аудитории без разрешения уполномоченного представителя центра, выполняющего функции дежурного по коридору; переговариваться; нарушать тишину; пересаживаться с места на место; обмениваться материалами тестирования с тестируемыми; выносить материалы тестирования из аудитории; портить материалы тестирования (листы ответов, книжки-вопросники, письменные листы по блокам "Говорение" и "Письмо"; использовать корректирующую жидкость; отрывать страницы. Тестируемым до завершения тестирования разрешается выходить из аудитории по очереди на время не более 5-10 минут.

Также не разрешается выходить из аудитории во время воспроизведения аудиоматериалов по блокам "Аудирование" и "Письмо".

Уполномоченный представитель центра при запуске и во время проведения тестирования осуществляет проверку на недопущение проноса запрещенных предметов и обмена материалами тестируемыми во время тестирования.

Тестируемым с особыми образовательными потребностями решением уполномоченного представителя центра разрешается обратиться за помощью к индивидуальному помощнику (в случае наличия) при прохождении тестирования и предоставляется дополнительное время 40 минут. Тестируемые с особыми образовательными потребностями за два рабочих дня до начала тестирования указывают о необходимости предоставления услуги индивидуального помощника.



Уполномоченный представитель центра организует предоставление индивидуального помощника для лиц с инвалидностью с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности.

Тестируемый покидает аудиторию после приема листа ответов и книжки-вопросника уполномоченным представителем центра и направляется в заранее подготовленную другую аудиторию для сдачи блока "Говорение".

В блоке "Говорение" ведется запись ответа каждого тестируемого на диктофон. На подготовку к блоку "Говорение" отводится 3 минуты, проверка осуществляется в виде индивидуальной беседы тестируемого с уполномоченным представителем центра.

После завершения тестирования уполномоченный представитель центра уничтожает использованные книжки-вопросники способом сжигания или механического измельчения и составляет акт уничтожения книжек-вопросников, использованных во время тестирования.

Обработка результатов тестирования и выдача результатов



Оценка ответов тестовых заданий КАЗТЕСТ осуществляется следующим образом: в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа присваивается один балл, в других случаях ставится ноль баллов; в сертификационном тестировании блоки "Письмо" и "Говорение" оцениваются экспертами.

Для проверки блоков "Письмо" и "Говорение" экспертов-проверяющих отбирают из числа высококвалифицированных преподавателей, лингвистов и методистов высших учебных заведений республики, учителей организаций среднего образования.

Обработку результатов тестирования проводит программист центра.

Физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в городе Астане, результаты диагностического и сертификационного тестирования выдаются центром в течение трех рабочих дней со дня завершения тестирования, физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в областях и городах Алматы и Шымкенте – в течение 15 рабочих дней со дня завершения тестирования.

По результатам диагностического тестирования центр физическим лицам выдает справку с указанием фамилии, имени, отчества, а юридическим лицам – экзаменационную ведомость.

Физическим лицам по результатам сертификационного тестирования в случае подтверждения уровня центром выдается сертификат с указанием баллов, набранных по каждому блоку теста. Юридическим лицам выдается экзаменационная ведомость и сертификаты сотрудников, подтвердивших уровень.

Тестируемому для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать процентный пороговый балл по каждому блоку в пределах от 30 до 70% правильных ответов, задания по блокам "Письмо" и "Говорение" оцениваются по 50-балльной шкале.

Апелляция результатов тестирования по системе КАЗТЕСТ не предусмотрена.

В случае, если тестируемый не согласен с результатом тестирования, на основании письменного заявления на имя директора центра ему предоставляется возможность личного ознакомления с копией бланка листа ответов (отсканированный вариант) и проверенной письменной работой.

Сертификат КАЗТЕСТ с QR-кодом действителен в течение двух лет со дня его выдачи. В правом нижнем углу сертификата указывается дата выдачи и срок действия документа.

Проведения тестирования в электронном формате



При проведении КАЗТЕСТ в электронном формате тестируемые допускаются по одному в компьютерный класс, при этом проводится идентификация тестируемого с документом, удостоверяющим личность.

Чтобы начать тестирование, тестируемый выполняет следующие действия:

в поле на экране вводит номер документа путем идентификации с документом, удостоверяющим личность;

нажимает кнопку ОК;

открывает программу тестирования КАЗТЕСТ;

приступает к сдаче тестирования.

Электронное тестирование позволяет тестируемому в случае затруднения пропускать вопросы и переходить к следующим с возможностью вернуться на страницу пропущенного вопроса и ответить на него, а также менять ответы до завершения тестирования.

В электронном тестировании тестируемый после выполнения тестовых заданий по двум блокам переходит к выполнению заданий блоков "Письмо" и "Говорение". В блоке "Письмо" предоставляется специальное поле для выполнения задания по предложенному рисунку и написания эссе.

В блоке "Говорение" проводится аудиозапись ответов тестируемого по вопросам, составленным в зависимости от темы – от легкой до сложной.

После завершения тестирования тестируемый подтверждает тестирование нажатием кнопки "Завершить".

По итогам тестирования на экране компьютера тестируемого отображается общее количество набранных баллов по всем блокам и общий балл КАЗТЕСТ.

Сертификаты КАЗТЕСТ выдаются в электронном виде. Электронные сертификаты в обязательном порядке вносятся в Единый реестр выдачи сертификатов.



Проверка подлинности сертификата осуществляется онлайн на официальном сайте certificate.testcenter.kz. Поиск производится путем выбора "Тип тестирования – QAZTEST", выбора "Год", ввода "ИИН", ввод ИКТ.

Результаты КАЗТЕСТ и электронный сертификат хранятся в личном кабинете тестируемого на веб-сайте app.testcenter.kz.

В сертификате указывается количество баллов, набранных по каждому блоку КАЗТЕСТ, и срок действия сертификата.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.