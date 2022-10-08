В Минобороны объяснили перемещение военнослужащих ОДКБ по территории Казахстана

Воинские контингенты России и Беларуси будут перемещаться по территории Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.

С 26 сентября по 8 октября 2022 года, в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

По завершении данных учений, в период с 8 по 15 октября, по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории нашей страны по ранее согласованному с АО "НК "КТЖ" графиком движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад. Пресс-служба МО РК

Кроме того, соединения и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике.

В этой связи граждан просят не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейкового характера о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.