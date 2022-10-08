В Минобороны объяснили перемещение военнослужащих ОДКБ по территории Казахстана
Фото: odkb-csto.org
Воинские контингенты России и Беларуси будут перемещаться по территории Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
С 26 сентября по 8 октября 2022 года, в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
По завершении данных учений, в период с 8 по 15 октября, по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории нашей страны по ранее согласованному с АО "НК "КТЖ" графиком движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад. Пресс-служба МО РК
Кроме того, соединения и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике.
В этой связи граждан просят не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейкового характера о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.
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