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Законодательство РК

Как будет выплачиваться денежное довольствие прикомандированным к ОДКБ военнослужащим

Как будет выплачиваться деженое довольствие прикомандированным к ОДКБ военнослужащим Фото: Минобороны РК
Министерство обороны подготовило указ президента, которым вносятся изменения и дополнения в Правила прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены статьей о прикомандировании военнослужащих к Объединенному штабу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на основании приказа министра обороны РК. 

В ней говорится, что военнослужащим, прикомандированным к международным организациям, денежное довольствие выплачивается в порядке, определенном международной организацией.

Выплата окладов (доплат) по воинскому званию, установленных законодательством РК, пособий для оздоровления (из расчета должностного оклада по должности, занимаемой до направления в международную организацию), премий, материальной помощи, денежной компенсации для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги, а также денег за перевозку собственного имущества военнослужащим, прикомандированным к международным организациям, производится за счет средств, предусмотренных на содержание уполномоченного органа, откуда прикомандированы военнослужащие.

Обеспечение вещевым имуществом производится за счет средств, предусмотренных на содержание уполномоченного органа, откуда прикомандированы военнослужащие.

Как поясняют в Минобороны, расходы на выплату окладов по воинским званиям и денежной компенсации для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги предусмотрены в бюджете МО РК.

Оказание материальной помощи и выплата премии будут выплачиваться при наличии и за счет экономии денежных средств, выделенных МО РК.

"Данные изменения вносятся в целях уточнения порядка выплат военнослужащим, прикомандированным к международным организациям, а также для поддержания престижа Республики Казахстан на международной арене и Вооруженных сил РК в частности, а также для улучшения социального обеспечения прикомандированных военнослужащих в ОДКБ", – говорится в обосновании.

Также оговаривается, что военнослужащим, прикомандированным к государственным органам, организациям и международным организациям, воинские звания присваиваются на общих основаниях в соответствии с правилами по ходатайствам государственных органов, организаций и международных организаций, к которым они прикомандированы, по истечении установленного срока выслуги в текущих воинских званиях.

Военнослужащим, прикомандированным к государственным органам и организациям, воинские звания присваиваются при соответствии присваиваемого звания воинскому званию, предусмотренному перечнем воинских должностей для воинской должности, которую они занимали непосредственно перед прикомандированием.

Военнослужащим, прикомандированным к международным военным организациям при соответствии присваиваемого звания воинскому званию, предусмотренному перечнем воинских должностей для воинской должности, которую они занимали непосредственно перед прикомандированием или предусмотренному перечнем воинских должностей для воинской должности, на которую они прикомандированы.

Возложение на военнослужащего временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности и освобождение его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности осуществляются должностным лицом, имеющим право назначения на эту воинскую должность.

При этом уточняется, что непрерывный срок временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности не должен превышать шесть месяцев.

А при необходимости срочного замещения вакантной воинской должности разрешается командиру (начальнику) воинской части (учреждения), в которой находится воинская должность, возлагать на военнослужащих соответствующего состава временное исполнение обязанностей по вакантной воинской должности на срок не более трех месяцев с письменным уведомлением начальника, имеющего право назначения на эту воинскую должность.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

Ранее сообщалось, что министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ.

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