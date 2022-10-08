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В Талгаре водители после ДТП начали выяснять отношения

Водители начали выяснять отношения Фото: кадр из видео
Во время ДТП в городе Талгаре Алматинской области пострадали пешеходы, а водители схватились за оружие, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 7 октября около 17:00.

Столкнулись автомобили Audi и Reno, говорится в сообщении ДП региона.

В результате столкновения Audi отбросило, и машина сбила переходящих дорогу пешеходов.

После инцидента между водителями возник конфликт. Затем, как рассказали в полиции, "на место события прибыли неустановленные лица".

В ходе "выяснения отношений" водитель Audi, имея в руках зарегистрированный газовый пистолет, вступил в словесную перепалку с неустановленным мужчиной, в руках которого была спортивная бита. Отметим, что в ходе происшествия никто из участников не пострадал. Пресс-служба ДП Алматинской области

Факт хулиганства зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК РК.

После проведения всех необходимых следственных действий и получения заключений экспертных исследований будет принято процессуальное решение.

Ход расследования взят на контроль руководством областного департамента. Пресс-служба ДП Алматинской области

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