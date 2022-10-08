В Талгаре водители после ДТП начали выяснять отношения

Фото: кадр из видео

Во время ДТП в городе Талгаре Алматинской области пострадали пешеходы, а водители схватились за оружие, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 7 октября около 17:00. Столкнулись автомобили Audi и Reno, говорится в сообщении ДП региона. В результате столкновения Audi отбросило, и машина сбила переходящих дорогу пешеходов. После инцидента между водителями возник конфликт. Затем, как рассказали в полиции, "на место события прибыли неустановленные лица". В ходе "выяснения отношений" водитель Audi, имея в руках зарегистрированный газовый пистолет, вступил в словесную перепалку с неустановленным мужчиной, в руках которого была спортивная бита. Отметим, что в ходе происшествия никто из участников не пострадал. Пресс-служба ДП Алматинской области Факт хулиганства зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК РК. После проведения всех необходимых следственных действий и получения заключений экспертных исследований будет принято процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль руководством областного департамента. Пресс-служба ДП Алматинской области Читайте также При подрыве Крымского моста погибли три человека КТЖ проводит расследование возгорания в поезде "Кызылорда – Семей" В Риддере спасатели помогли собаке, попавшей в колодец

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