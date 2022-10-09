Астролог подготовил подборку манипуляций для каждого знака зодиака

Астролог и нумеролог Раши Гаур рассказала, как манипуляции могут управлять представителями разных знаков зодиаков, сообщает Zakon.kz.

Она утверждает, что далеко не все манипуляции негативны, и порой это лучший способ, пишет Times of India, подтолкнуть человека к правильному решению или просто помочь.

Овнам важно быть во всем первыми. Если дать им почувствовать, что это они контролируют ситуацию, то они будут рады сделать что угодно. Но только пока верят, что инициатива исходит от них.

Тельцам нравится роскошь. Если вы хотите, чтобы они что-то сделали для вас, выглядите стильно и безупречно. Осыпьте их вкусными подарками. Если они чувствуют себя счастливыми, они просто могут захотеть вознаградить вас.

Близнецы свободолюбивы, мятежны и не любят подчиняться. Потому самый действенный способ для того, чтобы подтолкнуть их к нужному решению, – это предложить несколько вариантов для решения вопроса, чтобы им было сложно сделать выбор. Их замешательство – это ваша возможность манипулировать.

Раками правят эмоции, ведь они чувствительные натуры. Капните несколько слезинок, покажите, что грустите, и они готовы на что угодно, чтобы помочь.

Львы очень горделивы, имеют большое сердце, но и большое эго. Представители этого знака зодиака крайне падки на лесть. Похвала и восхищение сделают свое дело, и вот уже у вас есть сторонник.

Девы имеют аналитический склад ума, и манипулировать ими крайне трудно. Однако и тут есть лазейка. Стоит дать Деве понять, что только у нее достаточно знаний и навыков для выполнения задачи, которая не под силу никому, и даже самые осознанные представители знака поведутся.

Весы стремятся к совершенству. Их покоряют, хваля и давая понять, какие они замечательные.

Скорпион, пожалуй, единственный знак, с которым манипуляции не сработают. Ведь именно этот знак их изобрел, утверждает астролог. Можно только просить их что-то сделать. Скорпионы видят все – хитрить бесполезно.

"Будет весело! Ты все пропустишь", – этой фразы достаточно, чтобы заинтересовать Стрельцов. Ведь больше всего они боятся, что что-то пройдет мимо них.

Козероги амбициозны. Чтобы привлечь их внимание, можно рассказать о том, что принесет успех и прибыль. Как только они почувствуют силу, тогда и станут легкой добычей.

Водолеев манит все неизведанное. "Запретный плод сладок" – это про них. Когда стоит цель манипулировать Водолеями, их просто просят не делать что-то.

Рыбы стараются помочь попавшим в беду, им важно, что кто-то нуждается именно в их помощи. Поэтому окружающие притворяются беспомощными, если хотят, чтобы они что-то для них сделали.