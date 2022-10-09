Жители Берлина рубят деревья в центральном парке из-за дефицита топлива

В центральном парке Тиргартен в Берлине местные жители срубили почти все деревья, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

В материале говорится, что люди уже интересуются конским навозом в качестве топлива.

Для многих европейцев ключевой задачей является сделать все возможное, чтобы не замерзнуть в ближайшие месяцы. Беспокойство становится все более насущным по мере приближения зимних холодов, а отчаянная потребность в тепле может создать проблемы для здоровья и окружающей среды, – говорится в статье.

Как отмечается, цены на древесные паллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну. Венгрия вовсе запретила экспорт паллет, а Румыния на 6 месяцев ограничила стоимость дров.