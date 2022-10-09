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Самый титулованный теннисист мира стал отцом

Теннис Надаль стал отцом Фото: Instagram/xiscaperellofans
22-кратный чемпион турниров "Большего Шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска стали родителями. У них родился первенец, сообщает Zakon.kz.

Первый ребенок звездного теннисиста родился в Пальме (Испания), и его назвали в честь отца – Рафаэлем, передает испанское издание Marca.

Теннисист сам присутствовал при родах супруги Марии Франциска Перелло. Вторая ракетка мира в последнее время пропустил ряд турниров в связи с ожиданием ребенка.

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