Самый титулованный теннисист мира стал отцом
Фото: Instagram/xiscaperellofans
22-кратный чемпион турниров "Большего Шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска стали родителями. У них родился первенец, сообщает Zakon.kz.
Первый ребенок звездного теннисиста родился в Пальме (Испания), и его назвали в честь отца – Рафаэлем, передает испанское издание Marca.
— La Zona 10 (@lazonadiez) October 8, 2022
🚨 ¡Exclusiva de #LaZona10 de @RadioMARCA Mallorca!
Mery Perelló y Rafa Nadal acaban de ser padres.
Nace el hijo de la leyenda 🏆🎾 pic.twitter.com/BI0UIzVUkB
Теннисист сам присутствовал при родах супруги Марии Франциска Перелло. Вторая ракетка мира в последнее время пропустил ряд турниров в связи с ожиданием ребенка.
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