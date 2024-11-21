Дядя Надаля остался недоволен церемонией, посвященной завершению карьеры легендарного теннисиста

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил церемонию завершения карьеры испанского теннисиста, сообщает Zakon.kz.

19 ноября 2024 года легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль провел свой последний матч в профессиональной карьере. В рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (80 АТР) со счетом 4:6, 4:6. По итогам противостояния Испания уступила со счетом 1:2 Нидерландам и не смогла пробиться в полуфинал мужского командного чемпионата мира.

Организаторы Кубка Дэвиса подготовила красочную церемонию прощания для Надаля.

"Это было эмоционально, при поддержке публики. Но я бы хотел увидеть образы Рафаэля, выигравшего Кубок Дэвиса в Севилье, Рафаэля на турнире в Мадриде, Ролан Гаррос или Уимблдон, потому что это создаёт больше эмоций. Я не собираюсь никого критиковать. Мне бы хотелось чего-то другого. Я благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за детали и за добрые намерения. Но я бы хотел большего. В наши дни можно устраивать более эмоциональные церемонии, смешивая музыку с образами. Рафаэль – игрок, чьи образы передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, я был бы рад", – приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Надаль – пятикратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Ему удавалось взять титул с командой в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м. Также пресс-служба Кубка Дэвиса представила ролик посвященный блестящей карьере испанского теннисиста.

For your fighting spirit.



For your humility and kindness.



For everything you’ve done for tennis.



Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5 — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024

Ранее Надаль поделился эмоциями по случаю завершения своей профессиональной карьеры.