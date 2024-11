Дядя Надаля остался недоволен церемонией, посвященной завершению карьеры легендарного теннисиста

19 ноября 2024 года легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль провел свой последний матч в профессиональной карьере. В рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (80 АТР) со счетом 4:6, 4:6. По итогам противостояния Испания уступила со счетом 1:2 Нидерландам и не смогла пробиться в полуфинал мужского командного чемпионата мира.

Организаторы Кубка Дэвиса подготовила красочную церемонию прощания для Надаля.

Надаль – пятикратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Ему удавалось взять титул с командой в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м. Также пресс-служба Кубка Дэвиса представила ролик посвященный блестящей карьере испанского теннисиста.

For your fighting spirit.



For your humility and kindness.



For everything you’ve done for tennis.



Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5