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Ван дер Беллен победил на выборах президента Австрии

президент Австрии Фото: Twitter/vanderbellen
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает втрое больше голосов, чем правый популист Вальтер Розенкранц, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен победил с большим отрывом на выборах главы австрийского государства, прошедших в воскресенье, 9 октября. Согласно предварительным результатам голосования избиравшийся на второй срок Ван дер Беллен набрал 54,6% голосов, сообщает Deutsche Welle.

Для оглашения итоговых результатов необходимо обработать еще около 800 тысяч бюллетеней, отправленных с помощью голосования по почте, но ситуация вряд ли сильно изменится.

Предварительные итоги соотносятся с экзитполом социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF. Согласно нему, Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5%.

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо было набрать более 50% голосов. Таким образом, Ван дер Беллен переизбран на второй шестилетний срок.

Кроме Ван дер Беллена, выступавшего на выборах как независимый кандидат, на пост главы австрийского государства претендовали еще шесть политиков.

В предвыборных опросах австрийские избиратели отдавали предпочтения преимущественно Ван дер Беллену. На втором месте по симпатиям находился представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. Ему удалось в итоге получить поддержку 18,4% избирателей. Все остальные кандидаты не смогли преодолеть 10% барьер.

До cих пор всем президентам Австрии, выставлявшим свою кандидатуру на второй срок, удавалось одержать победу на выборах.

Избирательным правом в Австрии обладают 6,4 млн из 9 млн граждан. Официальный результат голосования на выборах президента республики объявят 10 октября. Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года.

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