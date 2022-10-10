Ван дер Беллен победил на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен набирает втрое больше голосов, чем правый популист Вальтер Розенкранц, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен победил с большим отрывом на выборах главы австрийского государства, прошедших в воскресенье, 9 октября. Согласно предварительным результатам голосования избиравшийся на второй срок Ван дер Беллен набрал 54,6% голосов, сообщает Deutsche Welle.

Для оглашения итоговых результатов необходимо обработать еще около 800 тысяч бюллетеней, отправленных с помощью голосования по почте, но ситуация вряд ли сильно изменится.

Предварительные итоги соотносятся с экзитполом социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF. Согласно нему, Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5%.

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо было набрать более 50% голосов. Таким образом, Ван дер Беллен переизбран на второй шестилетний срок.

Кроме Ван дер Беллена, выступавшего на выборах как независимый кандидат, на пост главы австрийского государства претендовали еще шесть политиков.

В предвыборных опросах австрийские избиратели отдавали предпочтения преимущественно Ван дер Беллену. На втором месте по симпатиям находился представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. Ему удалось в итоге получить поддержку 18,4% избирателей. Все остальные кандидаты не смогли преодолеть 10% барьер.

До cих пор всем президентам Австрии, выставлявшим свою кандидатуру на второй срок, удавалось одержать победу на выборах.

Избирательным правом в Австрии обладают 6,4 млн из 9 млн граждан. Официальный результат голосования на выборах президента республики объявят 10 октября. Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года.