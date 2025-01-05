Нового канцлера временного правительства Австрии планируют назначить на следующей неделе

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о том, что новый канцлер приступит к обязанностям на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"На следующей неделе я назначу нового канцлера временного правительства. Это обеспечит надлежащее управление и продолжение бизнеса Австрийской Республики", – написал Ван дер Беллен.

Он также отметил, что новый канцлер будет выполнять функции до формирования нового кабинета власти.

Кроме того, сообщается, что генеральный секретарь правящей Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер сообщил об утверждении на пост и.о. главы политического объединения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран.