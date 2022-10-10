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Каким представителям из знаков зодиака повезет с 10 октября

удача, астрология Фото: pixabay
Астрологи перечислили три знака зодиака, кому будет везти с 10 по 16 октября. К ним относятся Овны, Скорпионы и Стрельцы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации ФТаймс, главными счастливчиками недели являются Овны.

Представители стихии Огня смогут реализовать самые смелые планы и задумки. Также они встретят интересных людей: не закрывайтесь, будьте готовы к новым знакомствам.

И для Скорпионов наступает время открытия новых перспектив. Отправляйтесь в путешествие. Не бойтесь пробовать новое: у вас есть все возможности. Главное — не лукавьте и будьте искренними.

Замыкают тройку Стрельцы. На стороне этого представителя огненной стихии окажутся удача и опыт. Самым главным пунктом исполнения заветных желаний является уверенность в себе и собственных силах. Не бойтесь проявить настойчивость.

Ранее эксперты по звездам рассказали, кто из представителей зодиакального круга влюбляется с первого взгляда.

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