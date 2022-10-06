Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех

Эксперты по звездам рассказали, кто из представителей зодиакального круга влюбляется с первого взгляда, а кто это делает очень тяжело, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг, опубликованный на сайте Сибкрай.ru, возглавили рожденные под таким созвездием, как Рак.





У вас часто возникают чувства, причем ваше сердце одинаково влюбляется как в реальных людей, которые вас окружают, так и в персонажей фильмов.

По словам астрологов, они привыкли к такой жизни, и не представляют себя без легкого желания флиртовать.

Овны расположились на втором месте.

Ваш девиз не только "пришел-увидел-победил", но и "пришел-увидел-влюбился". У вас часто возникают чувства, и что интересно, они редко бывают поверхностными.

Представители этого знака зодиака, как считают эксперты по звездам, чаще всего влюбляются серьезно.



Третье место рейтинга досталось Тельцам.





Вы, как ни крути, дитя Венеры, планеты любви, так что чувства — ваша стихия. Ваш разум и приземленность вашего знака частично сглаживают ваши порывы страсти.

В целом, по мнению астрологов, рожденные под данным созвездием, любвеобильны и им нравится быть влюбленными.



Близнецы расположились вслед за Тельцами.





Вы можете воспринимать чувства как игру, вы любите хороший флирт, так что в вас довольно легко разжечь чувства.

Но, как отметили эксперты по звездам, чувства представителей этого знака зодиака также легко проходят, когда они понимают, что у них не так много общего с человеком.



Топ-5 рейтинга замыкают Девы.





В большинстве случаев вы занимаете позицию наблюдателя. Вам много кто симпатичен, но вы любите наслаждаться людьми с эстетичной точки зрения.

По мнению астрологов, если персона не проявляет к интереса Девам, то и их интерес вскоре пропадает.



Скорпионам досталось шестое место.





Для вас близость — то, в чем вы нуждаетесь. Вы влюбляетесь редко, но метко, и вас это, в целом, устраивает.

Отношения для Скорпионов — важная часть жизни, считают эксперты по звездам. Но они не будут цепляться за первую возможность.



Вслед за Скорпионами расположились Рыбы.







Вам нужно в меру времени, чтобы влюбиться, вы не ныряете в чувства с головой, и если они у вас появляются, то вы берете время, чтобы все обдумать и понять, стоит ли оно того.

Как считают астрологи, с объектом симпатии Рыбы, вероятно, поговорят о чувствах.

Львам досталось восьмое место.







Вы ненасытные соблазнители, так что вы можете ставить себе целью получение сердечка очередной жертвы. Но правда в том, что в большинстве своем вы играете как кошка с мышкой, и потом она вам надоедает.

На девятом месте — Стрельцы.



Вы очаровательны и легко способны получить сердце любого человека, который вам понравится, но вот вас зацепить довольно сложно.

Эксперты по звездам отметили, что Стрельцы просто устали от того, что все люди вокруг какие-то пластиковые и искусственные.



Топ-10 замыкают Весы.







Вы прежде всего ищете заботу и поддержку, и вы видите, что далеко не каждый претендент на ваше сердце способен проявлять эти качества в долгосрочных отношениях, поэтому вы не часто влюбляетесь.

Козерогам досталось 11-ое место.







Вам сложно полюбить кого-то, потому что вас тяжело заинтересовать так сильно, чтобы вы захотели общаться, а потом и строить отношения с человеком. Вам интересно общаться с людьми, но не более.

Замыкают рейтинг Водолеи.

Вас не просто полюбить, потому что для вас близость — это самое сокровенное, что может быть. Внутри вы очень ранимы, и вы будете всеми силами оберегать ваше сердце от возможности быть разбитым.





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