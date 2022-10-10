Пьяный мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром

В Туркестанской области мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, 8 октября около 21:50 поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая автомашина ГАЗ 53 с сеном. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Как установили полицейские, неизвестные подожгли грузовую автомашину, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежащий жителю Байдибекского района. Сумма ущерба – около 6 миллионов тенге.

Стражи порядка опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром.

Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неустановленной причине поджег автомашину потерпевшего.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.