Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пьяный мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром

Пьяный мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром Фото: polisia.kz
В Туркестанской области мужчина поджег грузовик с сеном и наблюдал за пожаром, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области, 8 октября около 21:50 поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая автомашина ГАЗ 53 с сеном. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Как установили полицейские, неизвестные подожгли грузовую автомашину, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежащий жителю Байдибекского района. Сумма ущерба – около 6 миллионов тенге.

Стражи порядка опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал за пожаром.

Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии по неустановленной причине поджег автомашину потерпевшего.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Читайте также

Жертвами наводнения в Венесуэле стали 22 человека

Сильный взрыв прогремел в одном из жилых домов в Стамбуле

Две фуры столкнулись в Актюбинской области – оба водителя погибли

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
СМС от МВД
В МВД прокомментировали SMS, получаемые казахстанцами от ведомства
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления