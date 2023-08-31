В России мужчина облил бензином и поджег двух подростков

В Департаменте здравоохранения Курганской области заявили о том, что мужчина облил бензином и поджег двух подростков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, один из пострадавших умер, второй находится в больнице.

"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", – отметили в департаменте.

Как уточняется, второй подросток получил ожоги 14% тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.

Российские СМИ пишут, что 22-летний мужчина подошел к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена.

Ранее девятилетнего мальчика полицейские обвинили в поджоге машины судьи.