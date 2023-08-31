В России мужчина облил бензином и поджег двух подростков
Фото: pixabay
В Департаменте здравоохранения Курганской области заявили о том, что мужчина облил бензином и поджег двух подростков, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации РИА Новости, один из пострадавших умер, второй находится в больнице.
"Подростки из Лебяжьевского округа с ожогами были доставлены в Курганскую областную клиническую больницу. Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативно бригадой санавиации доставили в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, мальчика не удалось спасти", – отметили в департаменте.
Как уточняется, второй подросток получил ожоги 14% тела, он находится в Курганской областной больнице в удовлетворительном состоянии.
Российские СМИ пишут, что 22-летний мужчина подошел к двум школьникам, которые проводили время у здания ДК в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, стоявшую рядом, плеснул на подростков горючее и чиркнул зажигалкой.
Отмечается, что личность подозреваемого установлена.
Ранее девятилетнего мальчика полицейские обвинили в поджоге машины судьи.
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