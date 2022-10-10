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В Казахстане утвердили комплексный план по развитию сахарной отрасли

утвержден комплексный план по развитию сахарной отрасли Фото: gov.kz
Постановлением правительства Казахстана от 22 сентября 2022 года утвержден Комплексный план по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022–2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается обеспечить заводы сырьем путем ежегодного увеличения посевных площадей сахарной свеклы в среднем на 6,5 тыс. га и доведения до 38 тыс. га.

Кроме того, планируется:

  • инфраструктурное обеспечение путем строительства и реконструкции оросительных сетей, применения влагосберегающих технологий, введения в оборот свыше 10 тыс. га новых орошаемых земель, развития агротехнических услуг по выращиванию, уборке и транспортировке сахарной свеклы;

  • модернизация действующих и строительство нового инновационного сахарного завода;

  • установление минимального уровня контрольных цен и минимального уровня розничных/предельных цен на сахар.

Предусматривается, что реализация Комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья повысится с 7% до 43%.

Внутреннее потребление сахара в Республике Казахстан в 2022 году оценивается на уровне 550 тыс. тонн.

По данным правительства, в республике действуют 4 сахарных завода общей суточной мощностью 8,7 тыс. тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тыс. тонн – по тростниковому сырцу.

В 2021 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 7% (35,7 тыс. тонн), за счет импорта тростникового сырца и готового сахара – 93% (497 тыс. тонн).

Традиционными поставщиками сахара на внутренний рынок Казахстана являются Россия и Беларусь. В общем объеме импорта доля РФ составляет 88,3%, Беларуси – 11,5%, других стран – 0,15%.

Низкая обеспеченность внутреннего рынка отечественным производством связана с сокращением посевных площадей сахарной свеклы из-за высокой затратности и низкой рентабельности данной культуры по сравнению с другими, мелкотоварностью свекловодческих хозяйств, дефицитом водных ресурсов, изношенностью оросительных сетей, высокой стоимостью импортных семян сахарной свеклы и другими факторами.

Постановление вводится со дня подписания.

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