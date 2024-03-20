В Казахстане обновили комплексный план по развитию сахарной отрасли

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в Комплексный план по развитию сахарной отрасли в Республике Казахстан на 2022 – 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Обновленный комплексный план предусматривает развитие сахарной отрасли на 2024 – 2028 годы.

Так, отмечается, что в стране стоит остро вопрос высокой импортозависимости по сахару.

"Внутреннее потребление сахара в республике оценивается на уровне 500-550 тыс. тонн. При этом доля сахара, произведенного из отечественного сырья, в общем объеме потребления составляет в среднем 10%", - говорится в документе.

Из-за недостаточности отечественного сырья для переработки планы по загрузке сахарных заводов в период межсезонья импортным сырьем в 2023 году не были достигнуты в связи с резким повышением мировых цен на тростниковый сырец.

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана по развитию сахарной отрасли на пятилетний период приняты ряд улучшающих мер для участников сахарного рынка.

Так, в 2023 году в целях создания благоприятных условий производителям сахарной свеклы увеличен норматив субсидий за объемы сданного сырья на переработку с 15 до 25 тенге за килограмм. На приобретение свеклоуборочных комбайнов, сеялок и ботворезов предусмотрены инвестиционные субсидии, при этом нормативы субсидий в текущем году увеличены с 25% до 50% от суммы вложений.

В Налоговом кодексе с 1 января 2023 года продлен срок действия 70% льготы по НДС для производителей сахара, также освобождены от уплаты НДС при импорте тростникового сырца.

Для загрузки сахарных заводов сырьем в истекшем году производителям сахара предоставлены льготные кредиты по "обротной схеме" за счет средств местных исполнительных органов по ставке 0,1% годовых.

Кроме того, были выделены 1,4 млрд тенге из резерва правительства на развитие сахарной отрасли Жетысуской области.

Для удешевления стоимости сахара до конца текущего года продлен срок действия квоты на беспошлинный ввоз тростникового сырца из третьих стран в объеме 300 тыс. тенге.

"В результате оказываемых мер поддержки рост валового выпуска сахарной свеклы в 2023 году по отношению к 2022 году составил 67%, соответственно в 2 раза увеличилось производство сахара свекловичного", - отметили в МСХ.

Перспективы отрасли

В документе отмечается, что в стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли: наличие орошаемых земель, увеличение емкости внутреннего рынка за счет роста численности населения и расширения мощностей промышленных потребителей сахара, незагруженные мощности 4 действующих сахарных заводов, рабочая сила.

Вместе с тем для обеспечения продовольственной безопасности страны требуется комплексный подход по развитию сахарной отрасли, направленный на значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход к самообеспечению.

Комплексный план предусматривает:

обеспечение заводов сырьем путем ежегодного увеличения посевных площадей сахарной свеклы в традиционных свеклосеющих регионах с доведением до 40 тыс. га;

инфраструктурное обеспечение путем строительства и реконструкции оросительных сетей, применения влагосберегающих технологий, введения в оборот новых орошаемых земель в свеклосеющих регионах, развития агротехнических услуг по выращиванию, уборке и транспортировке сахарной свеклы;

расширение перерабатывающих мощностей за счет модернизации действующих и создания новых инновационных сахарных заводов;

меры по защите внутреннего рынка путем установления минимального уровня контрольных цен на сахар для обеспечения конкурентоспособности отечественных заводов и исключения демпинга цен со стороны стран-импортеров сахара.

Также предусмотрены меры государственной поддержки отрасли.

Так, для привлечения инвестиций в создания новых и модернизацию действующих сахарных заводов предусматривается актуализация нормативов субсидий в рамках Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.

Будут продолжены меры по предоставлению льготных кредитов в рамках программы финансирования весенне-полевых работ, субсидии на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, услуг по подаче поливной воды.

Кроме того, планируется проработать меры поддержки по возмещению части затрат при транспортировке сырья, субсидирование мазута, льготное кредитование на закуп оборудования по опыту СКО в рамках "Правил кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса".

Финансирование Комплексного плана будет осуществляться за счет государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Ожидаемые результаты

Основные результаты Комплексного плана направлены на:

решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, сокращение импорта и переход к самообеспечению;

полноценное использование потенциала орошаемых земель путем развития инфраструкторного обеспечения в целях повышения обеспеченности внутреннего рынка сахаром из отечественного сырья;

привлечение инвестиций на техническое перевооружение производственных мощностей.

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет расширить посевные площади сахарной свеклы до 75 тыс. га, довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 500 тыс. тонн. При этом к 2028 году по сравнению с 2022 годом обеспеченность внутреннего рынка сахаром, произведенным из отечественного сырья, повысится с 6 % до 80%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 апреля.



