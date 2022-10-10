Ажар Гиният предложила повысить подъемные сельским врачам

В селах Казахстана не хватает высококвалифицированных врачей, а выпускники вузов не хотят ехать в регионы из-за низких зарплат. В связи с этим министр здравоохранения Ажар Гиният предложила увеличить подъемные сельским медработникам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, решить проблему с нехваткой медработников поможет повышение подъемных сельским врачам.

Во время пандемии, когда повышали зарплату врачам, мы не ощущали дефицита работников. Поэтому мы должны усилить соцподдержку врачей, особенно – в селах. Необходимо внести изменения и дополнения в законы, – заявила Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе.

По данным министра, ежегодно казахстанские медицинские вузы выпускают около 3 тыс. выпускников, 50% из которых обучаются по грантам акиматов. Как отметила глава Минздрава, после завершения вуза выпускники должны отработать этот грант в течение трех лет, но эта норма полноценно не работает.

Многие молодые специалисты просто выплачивают эти выделенные средства и уезжают в другие регионы. Тем временем в селах не хватает 1000 врачей. Ажар Гиният

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что в селах страны выросла младенческая смертность на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом детская смертность в селе ниже по сравнению с городом на 38,7%.