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Законодательство РК

Новую должность получила Ажар Гиният

назначение, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 20:19 Фото: gov.kz
Бывший министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният возглавила Национальный центр детской реабилитации, сообщает Zakon.kz.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова представила коллективу центра нового руководителя.

Ажар Гиният родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "врач-педиатр", в 2007 году окончила Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "менеджер государственного и местного управления", в 2015 году – НОУ "Алматы менеджмент университет" по специальности "магистр делового администрирования МВА".

Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay. В разные годы работала начальником управления, директор департамента Министерства здравоохранения РК (2008-2017); заместителем руководителя Медицинского центра Управления делами президента РК (09.2017 г.); вице-министром здравоохранения РК (2020-2022 гг.).

На должность министра здравоохранения РК была назначена с 11 января 2022 года.

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава. Ранее она занимала кресло сенатора. Тамара Дуйсенова объяснила отставку Ажар Гиният.

14 февраля Альназарова рассказала, что намерена пригласить свою предшественницу Ажар Гиният на новую должность.

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