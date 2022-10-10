Названа дата включения отопления в Алматы

На сегодняшний день в Алматы все тепловые сети готовы к новому отопительному сезону. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций сообщил главный инженер ТОО "Алматинские тепловые сети" Данияр Казымбетов.

В большинстве регионов страны отопительный сезон уже стартовал, а в южных регионах Казахстана только планируется подключить отопление в период с 10-15 октября.

Чиновники отметили, что жильцам необходимо самостоятельно с КСК или ОСИ провести подготовку труб к подаче тепла, а также до наступления холодов проверить все внутридомовые сети: произвести промывку, ремонт и опрессовку системы отопления. Не стоит забывать об утеплении дома, крыши, а также подвалов.

Как пояснили специалисты, повышение тарифа на отопление в ближайшее время не предусмотрено.

На сегодняшний день, как отметили на брифинге, гидравлические испытания по подающему и обратному водопроводу полностью проведены. Также в полном объеме завершен ремонт на участках, на которых были выявлены повреждения.

Стоит отметить, что в период гидравлических испытаний было зарегистрировано почти пятьсот повреждений, что на 99 (16,8%) повреждений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда тепловики выезжали на вызов гораздо чаще.

За полгода коммунальщики Алматы реконструировали больше 9 км труб водоснабжения, и еще заменили почти 5 км тепловых сетей. Одной из причин специалисты называют изношенность магистралей, многие уже давно отслужили свой срок, а некоторым системам и вовсе больше четверти века.

Между тем, изношенность тепловых сетей по городу сейчас составляет порядка 60% или 811,5 км.

Отметим, что в конце сентября из-за минусовой температуры отопление в включили в Астане.