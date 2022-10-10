Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названа дата включения отопления в Алматы

Названа дата включения отопления в Алматы Фото: Zakon.kz
Отопительный сезон в Алматы начнется 15 октября. Чиновники заявили, что первоначально тепло дадут в детсады, школы и больницы. Затем к теплу будут подключать многоквартирные дома, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы все тепловые сети готовы к новому отопительному сезону. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций сообщил главный инженер ТОО "Алматинские тепловые сети" Данияр Казымбетов.

В большинстве регионов страны отопительный сезон уже стартовал, а в южных регионах Казахстана только планируется подключить отопление в период с 10-15 октября.

Чиновники отметили, что жильцам необходимо самостоятельно с КСК или ОСИ провести подготовку труб к подаче тепла, а также до наступления холодов проверить все внутридомовые сети: произвести промывку, ремонт и опрессовку системы отопления. Не стоит забывать об утеплении дома, крыши, а также подвалов.

Как пояснили специалисты, повышение тарифа на отопление в ближайшее время не предусмотрено.

На сегодняшний день, как отметили на брифинге, гидравлические испытания по подающему и обратному водопроводу полностью проведены. Также в полном объеме завершен ремонт на участках, на которых были выявлены повреждения.

Стоит отметить, что в период гидравлических испытаний было зарегистрировано почти пятьсот повреждений, что на 99 (16,8%) повреждений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда тепловики выезжали на вызов гораздо чаще.

За полгода коммунальщики Алматы реконструировали больше 9 км труб водоснабжения, и еще заменили почти 5 км тепловых сетей. Одной из причин специалисты называют изношенность магистралей, многие уже давно отслужили свой срок, а некоторым системам и вовсе больше четверти века.

Между тем, изношенность тепловых сетей по городу сейчас составляет порядка 60% или 811,5 км.

Отметим, что в конце сентября из-за минусовой температуры отопление в включили в Астане.

Читайте также

В Акмолинской области идут работы по сдерживанию цен на социально значимые товары

В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы

В Астане благоустроено свыше 750 общественных пространств и дворов

Анастасия Беньяминова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Избит в Алматы
Подполковника полиции избили в Алматы
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления