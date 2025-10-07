Отопительный сезон в Алматы начнется раньше – названа дата

В Алматы отопительный сезон в 2025 году начнется раньше, сообщает Zakon.kz.

В связи с резким понижением температуры воздуха в городе, по поручению акима Дархана Сатыбалды принято решение начать отопительный сезон раньше обычного.

По данным Управления энергетики и водоснабжения Алматы, с 8 октября начнется подключение к центральному отоплению.

В первую очередь, тепло подадут в социальные объекты – детские сады, школы и медицинские учреждения.

"Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем – спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир", – сказано в распространенном 7 октября сообщении.

В компании "АлТС" уже запущен циркуляционный режим, что позволяет при необходимости оперативно начать подачу тепла во все районы города. Предприятие завершило подготовку к зимнему периоду.

Для быстрого реагирования на возможные неполадки сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В отопительный сезон 2025-2026 годов дежурить будут 16 аварийных и ремонтных бригад – всего 220 специалистов и 56 единиц техники.

В Астане отопительный сезон на 2025-2026 годы стартовал 28 сентября.