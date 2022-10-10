Новак Джокович выступит на Итоговом турнире ATP
Успех в Астане в целом стал 90-м титулом в его теннисной карьере. А в этом году у Джоковича это 4-й трофей: "Мастерс" в Риме, "Уимблдон" и турнир ATP 250 в Тель-Авиве.
Также 4 титула в этом сезоне выиграл Рафаэль Надаль. А лидером здесь является первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания), у которого пять чемпионств. Все трое вышеназванных теннисистов квалифицировались на Итоговый турнир. Ранее туда отобрались Каспер Рууд (Норвегия) и финалист астанинского турнира Стефанос Циципас.
Триумфатор Аstana Open-2022 Новак Джокович объявил, что планирует выпустить документальный фильм и книгу о себе.
Да, я сейчас работаю над документалкой, скоро она выйдет. Не знаю, когда точно, но, надеюсь, в ближайшие шесть месяцев. Планы написать книгу тоже есть. Моя первая книга Serve To Win была посвящена в основном моему питанию и изменениям. Она была успешна и даже сейчас, десять лет спустя, еще пользуется спросом. Так что новую книгу я тоже напишу.Новак Джокович
Итоговый турнир ATP – ежегодное теннисное состязание среди мужчин, завершающее профессиональный сезон. В турнире участвуют 8 игроков в одиночном разряде, показавшие лучшие результаты в текущем году.
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