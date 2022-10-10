В каких городах России казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента республики, сообщает Zakon.kz.

В здании посольства Казахстана в России по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А" будет работать избирательный участок №265, в котором граждане РК, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании.

В ведомстве уточнили, что участок будет работать с 10:00 до 23:00 по времени Астаны.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Пресс-служба посольства Казахстана в России

Также с 10:00 до 23:00 по времени Астаны на выборах президента РК можно проголосовать на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан в четырех городах России:

Казахстанцам в России необходимо заполнить форму по ссылке, чтобы их включили в список избирателей.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.