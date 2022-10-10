В каких городах России казахстанцы смогут проголосовать на выборах президента
В здании посольства Казахстана в России по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А" будет работать избирательный участок №265, в котором граждане РК, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании.
В ведомстве уточнили, что участок будет работать с 10:00 до 23:00 по времени Астаны.
При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.Пресс-служба посольства Казахстана в России
Также с 10:00 до 23:00 по времени Астаны на выборах президента РК можно проголосовать на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан в четырех городах России:
Санкт-Петербург – ул. Рылеева, д. 10, избирательный участок №290;
Казань – ул. Карла Маркса, д. 8/13, избирательный участок №301;
Астрахань – ул. 1-я Аршанская, д.17, избирательный участок №291;
Омск – ул. Чокана Валиханова, д. 9, избирательный участок №292.
Казахстанцам в России необходимо заполнить форму по ссылке, чтобы их включили в список избирателей.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.