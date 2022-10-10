"КазМунайГаз" укрепляет сотрудничество с лидерами профсоюзов

"Люди – новое богатство Узеня" – именно под таким названием 7-8 октября в курортном селе Зеренда Акмолинской области прошла встреча лидеров профсоюзов Жанаозена с руководством АО НК "КазМунайГаз" (КМГ).

В течение двух дней, прошедших в формате тренинга, профсоюзным деятелям предоставили возможность донести высшему руководству КМГ свое видение проблем в компании, перспектив ее развития, они смогли предложить свои пути повышения социального благополучия региона. Бурный обмен идеями коснулся как производственных, так и непроизводственных вызовов, а также вопросов повышения эффективности труда.

Фото: АО НК "КазМунайГаз" (КМГ)

Наше главное богатство – не нефть, а люди. Компания ставит задачи по улучшению их благополучия, повышению их профессиональных навыков, углублению знаний, сплочению и объединению наших людей. Мы смогли встретиться и провести честный диалог, открыто обсуждая текущие вопросы. Такие неформальные совещания планируем проводить регулярно, – такую оценку плодотворной встрече дал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

Фото: АО НК "КазМунайГаз" (КМГ)

Председатель профсоюза работников нефтегазодобывающего управления №1 АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) Алибек Сарсенов выразил большую признательность за возможность неформального общения, когда в тесном кругу с главой КМГ профсоюзные лидеры обсудили большой круг насущных вопросов.

Фото: АО НК "КазМунайГаз" (КМГ)

Именно такое неформальное общение в товарищеской обстановке по-настоящему сближает людей. Благодаря теплой атмосфере встречи между высшим руководством КМГ и представителями профсоюзов Жанаозена найдены точки соприкосновения и взаимопонимания по целому ряду проблем. А сам тренинг оказался весьма ценным в плане приобретения новых навыков по эффективному разрешению трудовых конфликтов. Алибек Сарсенов

Фото: АО НК "КазМунайГаз" (КМГ)

После семинара представители профсоюзов посетили школу-пансионат IQanat High School of Burabay, где обучаются школьники из Жанаозена. В нынешнем году по проекту "Жарқын болашақ" 50 десятиклассников Жанаозена начали новый учебный год в этой школе-пансионате (благодаря инициативе "Озенмунайгаза", которую поддержали "КазМунайГаз" и Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust"). Дети с радостью встретили своих земляков и поделились своими живыми впечатлениями от обучения в одной из самых элитных школ страны.

Среди принявших участие в двухдневной встрече – гендиректор ОМГ Максат Ибагаров, руководители сервисных, добычных подразделений, председатели профсоюзов и лидеры профсоюзных ячеек ОМГ (включающих 10 тысяч членов), нефтесервисных организаций КМГ, а также председатель профсоюза ТОО "КазГПЗ".