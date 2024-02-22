Руководство АО НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз"
Во встрече приняли участие председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя правления КМГ Нурсеийт Союнов, директора ответственных департаментов КМГ, генеральный директор АО "Озенмунайгаз" ОМГ Нурдаулет Килыбай, заместители и управляющие директора ОМГ, представители ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников" во главе с председателем Бахтияр Булекбаев.
Регулярные встречи КМГ с профсоюзами, ставшие традиционными, позволяют поддерживать постоянный и активный диалог с трудовыми коллективами. На встрече стороны подвели производственные и социально-экономические итоги 2023 года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.
Представители профсоюзов позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана. В частности, для решения вопроса дефицита питьевой воды на западе страны, "КазМунайГаз" в декабре прошлого года завершил первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак", что увеличило его пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, в сентябре 2023 года дан старт строительству опреснительного завода в поселке Кендерли. Также национальная компания приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе.
Участники также обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов, среди которых оплата труда, приобретение и модернизация нефтепромыслового оборудования, обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительство и ремонт хозяйственно-бытовых комплексов, и другие вопросы.
Отдельно они остановились на проекте реабилитации месторождения Узень, основных вызовах и технологических сложностях при его реализации. Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.