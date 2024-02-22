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Руководство АО НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз"

Руководство АО НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз" Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Руководство АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) провело традиционную встречу с представителями ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников".

Во встрече приняли участие председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя правления КМГ Нурсеийт Союнов, директора ответственных департаментов КМГ, генеральный директор АО "Озенмунайгаз" ОМГ Нурдаулет Килыбай, заместители и управляющие директора ОМГ, представители ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников" во главе с председателем Бахтияр Булекбаев.

Регулярные встречи КМГ с профсоюзами, ставшие традиционными, позволяют поддерживать постоянный и активный диалог с трудовыми коллективами. На встрече стороны подвели производственные и социально-экономические итоги 2023 года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.

Представители профсоюзов позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана. В частности, для решения вопроса дефицита питьевой воды на западе страны, "КазМунайГаз" в декабре прошлого года завершил первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак", что увеличило его пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, в сентябре 2023 года дан старт строительству опреснительного завода в поселке Кендерли. Также национальная компания приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе.

Участники также обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов, среди которых оплата труда, приобретение и модернизация нефтепромыслового оборудования, обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительство и ремонт хозяйственно-бытовых комплексов, и другие вопросы.

Отдельно они остановились на проекте реабилитации месторождения Узень, основных вызовах и технологических сложностях при его реализации. Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.

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