Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает Zakon.kz.

По информации БЕЛТА, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, формирование этой группировки уже началось.

В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Президент Беларуси Александр Лукашенко

По его словам, 9 октября по неофициальным каналам прошла информация о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Лукашенко отметил, нужно определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности Беларуси, с учетом быстро меняющейся обстановки

10 октября в нескольких городах Украины прогремели взрывы. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране. Есть попадания ракет, погибшие и раненые. Он попросил жителей не покидать укрытий.

8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар.